جمعت بين الجاذبية والأناقة.. انتصار تتألق في سابع أيام مهرجان البحر الأحمر

في عام 2025 خطفت عارضات الأزياء الأنظار بإطلالات جريئة كسرت القواعد التقليدية للموضة.

وفي هذا التقرير، يستعرض "مصراوي" أجرأ إطلالات عارضات الأزياء في 2025، وفقا لـ "فوج" و aol".

كيندال جينر

ظهرت عارضة الأزياء الأمريكية كيندال جينر في حفل Vogue World 2025 بهوليوود بفستان قصير باللون الأسود "كت" ومكشوف عند منطقة الصدر، ونسقت مع إطلالتها حذاء وقبعة بنفس اللون.

أنوك ياي ‏

أطلت عارضة الأزياء الأمريكية أنوك ياي خلال تكريمها في حفل Fashion Awards لعام 2025 بفستان مصنوع من الحرير باللون الأبيض بقصة "حورية البحر".

بربارا بالفن

ارتدت عارضة الأزياء المجرية بربارا بالفن فستان قصير باللون الفضي اللامع بصيحة "الأوف شولدر"، واعتمدت مكياجا ترابيا، وتركت خصلات شعرها منسدلة على كتفيها، ونسقت مع إطلالتها حذاء بكعب عالي بنفس اللون.

آشلي جراهام

تألقت عارضة الأزياء الأمريكية آشلي جراهام خلال حفل Fashion Awards 2025 بفستان طويل "كت" باللون الأصفر مكشوف عند منطقة الصدر وبفتحة ساق جريئة، واعتمدت مكياجا قويا وركزت على رسمة عينيها، وزينت إطلالتها بمجوهرات ماسية مكونة من حلق وكوليه.

بيلا حديد

ظهرت عارضة الأزياء الأمريكية بيلا حديد بفستان قصير باللون الأبيض "كت" مكشوف عند منطقة الصدر وبفتحة ساق جانبية، ونسقت مع إطلالتها حذاء طويل بنفس اللون، واختارت تسريحة الشعر المرفوع لأعلى.

إيرينا شايك

أطلت عارضة الأزياء الروسية إيرينا شايك بفستان طويل بقصة "الكب" باللون الأسود ومزينا بالورود بنفس اللون، واعتمدت مكياجا قويا، حيث وضعت أحمر شفاه باللون الأحمر الناري، وتركت شعرها منسدلا.

أقرأ أيضًا:

للرجال مشروب أخضر يفعل العجب في صحتك.. لا تتجاهله



التهاب الكلى.. إشارات مبكرة يرسلها جسمك لا يجب تجاهلها



طعام يحمي من السرطان وأمراض القلب ويخفض الكوليسترول

أم تجبر ابنها على شرب 8 لتر من الماء يوميا- ما القصة؟



3 أبراج تنتظرها مكاسب مالية قبل نهاية العام.. الحظ يفتح أبوابه