شهد عام 2025 عددا من المواقف الغريبة والطريفة والدرامية في مسابقات ملكة الجمال حول العالم، حيث واجهت المتسابقات تحديات غير متوقعة أثارت الجدل.

وفقا لموقعي "usmagazine"و"iol"، إليكم أغرب المواقف التي مرت بها ملكات الجمال خلال هذا العام:

حادثة سقوط ملكة جمال جامايكا

خلال الجولة التمهيدية لمسابقة ملكة جمال الكون 2025، تعرضت ملكة جمال جامايكا، جابرييل هنري، للسقوط على المسرح، ونُقلت على الفور إلى المستشفى.

تعرضت هنري، البالغة من العمر 28 عاما، لإصابات منها نزيف داخل الجمجمة وفقدان مؤقت للوعي، إضافة إلى كسر وجروح في الوجه وإصابات أخرى.

وأكدت المنظمة أن هنري ستعود إلى جامايكا قريبا، برفقة فريق طبي كامل لضمان استمرار علاجها وتعافيها بشكل كامل.

جدل حول فوز فاطمة بوش بلقب ملكة جمال الكون

فازت فاطمة بوش من المكسيك بلقب ملكة جمال الكون، لكن فوزها أثار جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبر بعض المتابعين أنها لم تكن الأحق باللقب.

وزاد الجدل بعد أن ترددت شائعات عن دور محتمل لعائلتها في حصولها على التاج، فيما صرح قاض سابق وعضو لجنة التحكيم أن النتائج كانت محددة مسبقا.

تنحي أوليفيا ياسي عن لقبها

أعلنت أوليفيا ياسي من ساحل العاج، الوصيفة الأولى، عن تنحيها عن لقب ملكة جمال الكون لأفريقيا وأوقيانوسيا بعد أيام قليلة من انتهاء المسابقة، مشيرة إلى أن قيم المنظمة لا تتوافق مع قيمها الشخصية، وبعدها أعلنت ملكات جمال أخريات انسحابهن من ارتباطهن بالمنظمة، ما أثار جدلا كبيرا حول المسابقة.

تعثر متسابقة على المسرح

في مسابقة ملكة جمال لأرض 2025، تعثرت المتسابقة ماري سكوفا أثناء سيرها على المنصة، لكنها استعادت توازنها بسرعة، ما نال إعجاب الجمهور وحصلت على تصفيق شديد.

أخطاء في النطق

انتشر فيديو لمتسابقة في مسابقة ملكة جمال العالم في بانكوك، حيث أخطأت في الاحتفال بالتأهل إلى النهائيات، معتقدة أنها وصلت، بينما الفائزة الحقيقية كانت ملكة جمال باراجواي، سيسيليا روميرو.

اقرا أيضا:

حصاد 2025.. أجرأ 8 إطلالات للنجمات على السجادة الحمراء في المهرجانات

"تصميم عشوائي": ناقد موضة يعلق على إطلالة هذه الفنانة في مهرجان البحر الأحمر

فساتين تخطف الأنظار.. أجمل إطلالات النجمات في جوائز الموضة 2025

20 صورة لـ أجرأ إطلالات عارضات الأزياء في 2025

خطفت الأنظار في مهرجان البحر الأحمر.. من هي عارضة الأزياء رهف الحربي؟



