أغرب المواقف التي تعرضت لها ملكات الجمال في 2025

كتب : أسماء مرسي

06:00 م 15/12/2025
  • عرض 12 صورة
  • عرض 12 صورة
    إيسامار هيريرا تتعرض لموقف محرج في مسابقة جراند انترناشينول
  • عرض 12 صورة
    تعرضت فاطمة بوش للتهديد والانتقادات بعد تتويجها
  • عرض 12 صورة
    تتويج فاطمة بوش بلقب ملكة جمال الكون 2025
  • عرض 12 صورة
    تعثرت المتسابقة ملكة جمال أوكرانيا ماريا زيلياسكوفا أثناء سيرها على المنصة
  • عرض 12 صورة
    فاطمة بوش
  • عرض 12 صورة
    متسابقة تتعرض لموقف محرج في مسابقة ملكة جمال الأرض
  • عرض 12 صورة
    موقف محرج في مسابقة ملكة جمال العالم
  • عرض 12 صورة
    تنحي أوليفيا ياسي عن لقبها
  • عرض 12 صورة
    تعرضت ملكة جمال جامايكا جابرييل هنري للسقوط
  • عرض 12 صورة
    فاطمة بوش
  • عرض 12 صورة
    أوليفيا ياسي ملكة جمال الكون أفريقيا

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

شهد عام 2025 عددا من المواقف الغريبة والطريفة والدرامية في مسابقات ملكة الجمال حول العالم، حيث واجهت المتسابقات تحديات غير متوقعة أثارت الجدل.

وفقا لموقعي "usmagazine"و"iol"، إليكم أغرب المواقف التي مرت بها ملكات الجمال خلال هذا العام:

حادثة سقوط ملكة جمال جامايكا

خلال الجولة التمهيدية لمسابقة ملكة جمال الكون 2025، تعرضت ملكة جمال جامايكا، جابرييل هنري، للسقوط على المسرح، ونُقلت على الفور إلى المستشفى.

تعرضت هنري، البالغة من العمر 28 عاما، لإصابات منها نزيف داخل الجمجمة وفقدان مؤقت للوعي، إضافة إلى كسر وجروح في الوجه وإصابات أخرى.

وأكدت المنظمة أن هنري ستعود إلى جامايكا قريبا، برفقة فريق طبي كامل لضمان استمرار علاجها وتعافيها بشكل كامل.

جدل حول فوز فاطمة بوش بلقب ملكة جمال الكون

فازت فاطمة بوش من المكسيك بلقب ملكة جمال الكون، لكن فوزها أثار جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبر بعض المتابعين أنها لم تكن الأحق باللقب.

وزاد الجدل بعد أن ترددت شائعات عن دور محتمل لعائلتها في حصولها على التاج، فيما صرح قاض سابق وعضو لجنة التحكيم أن النتائج كانت محددة مسبقا.

تنحي أوليفيا ياسي عن لقبها

أعلنت أوليفيا ياسي من ساحل العاج، الوصيفة الأولى، عن تنحيها عن لقب ملكة جمال الكون لأفريقيا وأوقيانوسيا بعد أيام قليلة من انتهاء المسابقة، مشيرة إلى أن قيم المنظمة لا تتوافق مع قيمها الشخصية، وبعدها أعلنت ملكات جمال أخريات انسحابهن من ارتباطهن بالمنظمة، ما أثار جدلا كبيرا حول المسابقة.

تعثر متسابقة على المسرح

في مسابقة ملكة جمال لأرض 2025، تعثرت المتسابقة ماري سكوفا أثناء سيرها على المنصة، لكنها استعادت توازنها بسرعة، ما نال إعجاب الجمهور وحصلت على تصفيق شديد.

أخطاء في النطق

انتشر فيديو لمتسابقة في مسابقة ملكة جمال العالم في بانكوك، حيث أخطأت في الاحتفال بالتأهل إلى النهائيات، معتقدة أنها وصلت، بينما الفائزة الحقيقية كانت ملكة جمال باراجواي، سيسيليا روميرو.

اقرا أيضا:

حصاد 2025.. أجرأ 8 إطلالات للنجمات على السجادة الحمراء في المهرجانات

"تصميم عشوائي": ناقد موضة يعلق على إطلالة هذه الفنانة في مهرجان البحر الأحمر

فساتين تخطف الأنظار.. أجمل إطلالات النجمات في جوائز الموضة 2025

20 صورة لـ أجرأ إطلالات عارضات الأزياء في 2025

خطفت الأنظار في مهرجان البحر الأحمر.. من هي عارضة الأزياء رهف الحربي؟

ملكة الجمال 2025 أغرب مواقف ملكات الجمال سقوط ملكة جمال جاميكا فاطمة بوش

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

قرار عاجل من "الإدارية العليا" بشأن 33 طعنًا على نتائج 19 دائرة ملغاة بالمرحلة الأولى
بيان عاجل من وزارة الرياضة بشأن أزمة سحب أرض نادي الزمالك
سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض بحلول التعاملات المسائية
بعد القفزات القياسية كيف تستثمر في الفضة.. أسعارها في مصر وتوقعات 2026
"مستعدون للمحاسبة".. أول رد من الزمالك بعد بيان النيابة العامة
اكتشافات الغاز.. كم تضيف لمصر وهل اقترب الاكتفاء الذاتي في الصيف؟
كجوك: موبايل أبلكيشن للتصرفات العقارية للإخطار وسداد قيمة الضريبة
بعد نفي الزيادة.. ننشر أسعار شرائح استهلاك الكهرباء