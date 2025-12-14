شهد عام 2025 مجموعة من الإطلالات الجريئة للنجمات على السجادة الحمراء في مختلف المهرجانات السينمائية، حيث تميزت الألوان والتصاميم المكشوفة والتطريزات اللامعة.

فيما يلي أجرأ إطلالات النجمات على السجادة الحمراء في المهرجانات السينمائية هذا العام:

رانيا يوسف

اختارت الفنانة رانيا يوسف فستانا جريئا مكشوفا بقصة "الكاب" باللونين الأبيض والذهبي، مع فتحة ساق ملفتة، من تصميم مصممة الأزياء سماح مهران، واعتمدت مكياجا بدرجات النيود من تنفيذ خبيرة التجميل منى وحيد، وتركت شعرها منسدلا بطريقة طبيعية، وأكملت الإطلالة بمجوهرات أنيقة من توقيع GLAMOUR.

مايا دياب

تألقت المطربة مايا دياب بفستان ذهبي شفاف من الجانبين، مع مكياج ترابي، وزينت الإطلالة بمجوهرات ماسية تضم كوليه وخاتم، ما منحها حضورا ملفتا على السجادة الحمراء.

صبا مبارك

ارتدت الفنانة صبا مبارك فستانا طويلا باللون البيج بقصة "الكاب"، مزينا بتطريزات لامعة وشفاف من الأسفل، من توقيع مصمم الأزياء جورج حقيبة وبإشراف الاستايلست سيدريك حداد.

اعتمدت مكياجا ترابيا أنيقا من خبيرة التجميل ريهام خليفة، وأكملت الإطلالة بمجوهرات تشمل قلادة وأسورة وخاتم.

نيللي كريم

ارتدت الفنانة نيللي كريم فستانا طويلا باللون الأخضر الفاتح بقصة "الكب" وفتحة ساق جريئة، مع مكياج ترابي وتسريحة شعر منسدلة على الجانبين.

إلهام شاهين

ظهرت الفنانة إلهام شاهين بفستان أسود طويل، مع كورساج دانتيل شفاف وأكمام طويلة وتصميم مكشوف عند منطقة الصدر، محدد بحزام ساتان أسود، واعتمدت مكياجا ناعما بدرجات النيود، وتركت شعرها منسدلا على الجانبين، ونسقت الفستان مع حقيبة بنفس اللون.

مي عمر

اختارت الفنانة مي عمر فستانا ذهبيا طويلا شفافا بالكامل ومزينا بالتطريزات، مع شعر منسدل على الكتفين، ومكياج هادئ وبسيط، وحذاء فضي لامع أكمل الإطلالة.

أسماء جلال

ظهرت الفنانة أسماء جلال بفستان أبيض طويل من الدانتيل بقصة ضيقة على الجسم، نسقته مع حقيبة بنفس اللون، وزينت الإطلالة بمجوهرات ماسية مكونة من خاتم وأسورة، لتجمع بين الجرأة والأناقة.

نسرين أمين

تألقت الفنانة نسرين أمين بفستان طويل بقصة الكب وفتحة جريئة من توقيع مصمم الأزياء سعيد قبيسي، مع مكياج ترابي وتسريحة ذيل الحصان، وأكملت الإطلالة بمجوهرات مكونة من عقد، وحلق.

اقرأ أيضا:

أجرأ إطلالات المشاهير في حفل توزيع جوائز الموضة 2025

فساتين تخطف الأنظار.. أجمل إطلالات النجمات في جوائز الموضة 2025

كارثية وغير موفقة.. أسوأ إطلالات النجمات في مهرجان البحر الأحمر السينمائي

16 صورة لـ نجمات ظهرن بفساتين شفافة ودون بطانة في مهرجان البحر الأحمر