خطفت الأنظار بجمالها.. معلومات وصور عن ملكة جمال الأرض 2025

فازت الشابة ناتالي بوسكينوفا بلقب ملكة جمال الأرض لعام 2025، في المسابقة التي أقيمت في أوكادا مانيلا بمدينة باراناك.

وظهرت ناتالي بفستان طويل باللون الفضي مزينا بالريش من الأسفل باللون الأزرق، وأيضا تميز بأنه مزينا بالتطريزات بالكامل.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا ترابيا، حيث وضعت أحمر شفاه بدرجات النيود.

واختارت ناتالي أن تترك شعرها الويفي منسدلا على كتفيها بطريقة تناسب إطلالتها الجذابة.

وفي هذا التقرير، نرصد لكم أبرز معلومات عن ناتالي بوسكينوفا ملكة جمال الأرض 2025، وفقا لـ "gulfnews".

-طالبة في كلية التسويق والعلاقات.

-تبلغ من العمر 21 عاما.

-من جمهورية التشيك.

-لديها 20.7 ألف متابع عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

-دائما تخطف ناتالي الأنظار إليها بجمالها وإطلالتها الجذابة وأيضا الجريئة.

-هدفها الحفاظ على المحيطات والدعوة إلى القضايا البيئية والاستدامة.

-تعمل غواصة.

-شاركت في حملات للقضاء على التلوث البلاستيكي وحماية المحيطات.

-تعد ناتالي ثاني فائزة بلقب ملكة جمال الأرض من جمهورية التشيك.