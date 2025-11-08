أجرأ إطلالات النجمات في 2025.. بعضها أحدث ضجة على مواقع التواصل

الأبيض يليق بها.. 6 صور ومعلومات عن إطلالة صبا مبارك

في عام 2025، لم تكتفِ النجمات العربيات بخطف الأنظار بجمالهن وأناقة حضورهن، بل تجاوزن الحدود التقليدية في عالم الموضة بإطلالات جريئة، ألهبت مواقع التواصل الاجتماعي وأصبحت حديث الجمهور.

من فساتين تكشف عن شخصياتهن الجريئة والمتمردة، إلى تصاميم تحمل رسائل فنية وإنسانية، شهد العام عروضًا لافتة.

فيما يلي يستعرض لكم موقع مصراوي، "لايف استايل"، أبرز إطلالات لنجمات عربيات هزت السوشيال ميديا في 2025، وجعلتهن أيقونات للجرأة والتميز.

مايا دياب

في أحدث ظهور لها، خطفت مايا دياب الأنظار بإطلالة سوداء جريئة تجمع بين الجرأة والأنوثة الراقية.

ارتدت فستانًا طويلًا من قماش الشفاف الأسود يبرز تفاصيل القوام بأسلوب ناعم، مع تصميم ضيق ينسدل بانسيابية على الأرض ليمنحها مظهرًا فخمًا ومثيرًا في الوقت نفسه.

جاء الفستان بأكمام طويلة وقصة بسيطة عند الرقبة، ما أضاف لمسة من التوازن أمام جرأة القماش.

اختارت مايا تسريحة شعر منسدلة بخصلات شقراء مموجة، مع مكياج برونزي لامع ركّز على العيون السموكي والشفاه النود.

أما الإكسسوارات، فكانت نجمة الإطلالة: أقراط طويلة متدلّية من الكريستال أضافت بريقًا لافتًا، وحقيبة صغيرة معدنية بسلسلة ذهبية عززت الإطلالة الفاخرة.

إطلالة أخرى لـ مايا دياب في BIAF 2025

اختارت جمبسوت من توقيع جان لويس صبجي، بطبعة (الحمار الوحشي)، بلا أكتاف مع فتحة صدر على شكل قلب، متصل بذيل أسود طويل يندمج مع الحذاء.

الجرأة في اختيار القصة والنمط تُعد من أقوى الإطلالات التي أثارت النقاش.

إطلالة مي عمر

بعد ظهور الممثلة المصرية مي عمر بفستان أسود أنيق في شوارع باريس، اختارت اللون ذاته في حفل "ميسيكا"، مرتدية فستانا أسود بقصة عارية الكتفين وقماش مجعد وذيل خلفي ضخم، ونسقته مع نظارات شمسية وحذاء مدبب أسود اللون بكعب عال.

إطلالة هيفاء وهبي

في أحدث ظهور لها، تألقت هيفاء وهبي بإطلالة وُصفت بأنها من أجرأ وأفخم إطلالات العام 2025، إذ جمعت بين اللمعان والأنوثة الطاغية.

اختارت فستانًا من اللون الذهبي المعدني بتصميم لافت يبرز تفاصيل القوام بأسلوب أنيق وجريء في الوقت نفسه، جاء الفستان بقصة مفتوحة من أعلى الصدر

واختارت تسريحة شعر منسدلة بتموجات ناعمة تضيف بريقًا لأنوثتها، أما المكياج فكان بلمسات ذهبية وبرونزية ركزت على العيون المسحوبة.

إطلالة هيفاء وهبي لم تمر مرور الكرام، إذ أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي وأثارت إعجاب جمهورها بإطلالتها المبهرة التي تؤكد مكانتها كرمز للجمال والجرأة في عالم الموضة العربية.

نسرين طافش

في إطلالة صيفية لافتة، خطفت نسرين طافش الأنظار بظهور جريء ومفعم بالحيوية، حيث اختارت هوت شورت أبيض قصير نسقته مع توب كت باللون نفسه، في تناغم أنيق يعكس أسلوبها العصري الجريء.

الإطلالة جاءت بسيطة في تفاصيلها لكن جذابة في حضورها، إذ أبرزت رشاقتها وأناقتها بأسلوب بعيد عن التكلّف.

واعتمدت نسرين لمسة مكياج ناعمة بألوان ترابية مع تسريحة شعر مرفوعة زادت من عفوية اللوك، فيما أضافت نظارات شمسية عصرية وبعض الإكسسوارات الذهبية الصغيرة التي منحت الإطلالة لمسة فخمة رغم بساطتها.

إطلالة نسرين طافش البيضاء أثبتت مجددًا قدرتها على الجمع بين الجرأة والأناقة في الوقت نفسه، لتصبح من أكثر الإطلالات الصيفية التي لاقت تفاعلًا كبيرًا على السوشيال ميديا في 2025.

