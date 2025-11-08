6 صور.. ملكة جمال الكون 2025 بإطلالة جريئة

ملكة جمال الكون تتعرض لموقف صادم وتنسحب من المسابقة "فيديو"



كتبت- أسماء مرسي:

تألقت ملكة جمال الكون 2025، برافينار سينج، بإطلالة جريئة، وذلك من خلال مجموعة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"

أطلت برافينار مرتدية فستان طويل شفاف باللون الفضي اللامع، تميز بأنه بقصة الكب، ومزين بتطريزات لامعة بالكامل، و بقصة ضيقة على الجسم.

واعتمدت مكياجا ناعما بدرجات الألوان الترابية، واختارت أن تترك خصلات شعرها منسدلا على كتفيها.

وزُينت إطلالتها بارتداء مجوهرات مكونة من حلق، وعدة خواتم.

ودائما ما تخطف ملكة جمال الكون أنظار محبيها ومتابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي بإطلالتها الجذابة والأنيقة، التي تتنوع بين الفساتين الطويلة والقصيرة، والملابس الكاجوال.