إطلالة جذابة لـ آمال ماهر.. كيف نسقت اللوك؟

كتبت- أسماء مرسي:

ظهرت المطربة آمال ماهر، بإطلالة جذابة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

أطلت آمال مرتدية بدلة واسعة باللون الرصاصي، ونسقت أسفلها تيشرت باللون الأبيض.

واعتمدت مكياجا ناعما بدرجات ألوان النيود، واختارت أن تترك خصلات شعرها منسدلا على كتفيها.

ونسقت مع اللوك حذاء أنيق باللون الأبيض.

وزُينت إطلالتها بارتداء إكسسوارات مكونة من حلق، وسلسلة، بالإضافة إلى ساعة يد.

وفقا لموقع "Quora"، البدلة النسائية الواسعة من أبرز صيحات الموضة التي تجمع بين الأناقة والجاذبية، إذ تمنح مرتديها لمسة من الرقي، كما أنها مناسبة للإطلالات الرسمية أو اليومية.

بالإضافة إلى ذلك، تناسب مختلف أشكال الأجسام، ويمكن تنسيقها مع إكسسوارات بسيطة، كما فعلت المطربة آمال ماهر.