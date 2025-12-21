كوريا الشمالية: يجب كبح طموح اليابان في امتلاك أسلحة نووية



وكالات

قالت كوريا الشمالية، اليوم الأحد، إن طموح اليابان لامتلاك أسلحة نووية ينبغي كبحه تماما، وذلك وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء المركزية الكورية.

ونقلت الوكالة عن مسؤول السياسة الخارجية في كوريا الشمالية، أن اليابان تظهر نية امتلاك أسلحة نووية بشكل صريح بقولها إنها بحاجة إلى مراجعة المبادئ الثلاثة غير النووية.

قالت الوكالة، إن اليابان بدأت في الإدلاء بمثل هذه التعليقات بكثرة بمجرد موافقة الولايات المتحدة على طلب من كوريا الجنوبية لبناء غواصة نووية.

وفي أكتوبر، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه منح كوريا الجنوبية الموافقة على بناء غواصة تعمل بالطاقة النووية، بعد زيارته سول لحضور قمة حول صفقة تجارية مع الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونج.

وفي 30 نوفمبر، ذكرت وسائل إعلام رسمية، أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون سلَّط الضوء على دور القوات الجوية في الردع النووي.

وأظهرت صور نشرتها صحيفة رودونج سينمون الكورية الشمالية كيم وهو يتابع ما بدا أنها طائرات مسيرة وقاذفات صواريخ متنقلة، من بين أشياء أخرى.

كان مسؤول بالمخابرات الأوكرانية قد قال في وقت سابق، إن كوريا الشمالية بدأت إنتاجا ضخما لطائرات مسيرة صغيرة وقصيرة المدى من طراز "إف.بي.في"، بالإضافة إلى طائرات مسيرة هجومية متوسطة المدى أكبر حجما تُستخدم في ساحات المعارك.

شاهد كيم وابنته عرضا جويا احتفالا بالذكرى السنوية الثمانين لتأسيس القوات الجوية، وتفقدا عددا من الطائرات منها طائرة الإنذار المبكر المحمولة جوا التي كشفت عنها كوريا الشمالية في وقت سابق من هذا العام، وفقا لما أظهرته صور وسائل الإعلام الرسمية.

ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية عن كيم قوله: "إن البلاد تتوقع أشياء عظيمة حقا من القوات الجوية التي ستلعب دورا في ممارسة الردع النووي".

ونسبت الوكالة إلى كيم قوله: "القوات الجوية يجب أن تصد بحسم وتسيطر على جميع أنواع أعمال التجسس والاستفزازات العسكرية المحتملة من الأعداء".

وأضاف أنه سيتم تزويد القوات الجوية بأصول استراتيجية جديدة، دون الخوض في التفاصيل، وفقا للغد.