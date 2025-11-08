بفستان جريء باللون الأحمر.. آية سليم بإطلالة ملفتة

ملكة جمال الكون تتعرض لموقف صادم وتنسحب من المسابقة "فيديو"



كتبت- أسماء مرسي:

تألقت الفنانة آية سليم، بإطلالة جريئة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ظهرت آية مرتدية فستان طويل باللون الأحمر الناري، بقصة ضيقة وانسيابية على الجسم أبرزت قوامها، وجاء تصميم الفستان مكشوفا عند منطقة الصدر.

واعتمدت مكياجا ناعما، واختارت أن تترك خصلات شعرها منسدلا على الجانبين.

ونسقت مع إطلالتها كلاتش وحذاء باللون الفضي اللامع.

وزُينت إطلالتها بارتداء إكسسوارات مكونة من حلق، وعدة أساور.

تفاصيل الإطلالة:

الفستان من توقيع مصممة الأزياء ماهينار أيسر.

والمكياج وتسريحة الشعر من تنفيذ خبيرة التجميل ياسمين.