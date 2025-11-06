ظهرت الفنانة ميريهان حسين بإطلالة جذابة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الشخصي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وأطلت ميرهان حسين بقميص أسود بصيحة الأوفر سايز.

ووفق موقع "Harper’s Bazaar"، فإن الستايل الأوفر سايز وُلد كحركة احتفالية للراحة والحرية، وهو ما تعبر عنه ميريهان حسين خلال مظهرها.

ونسقت أسفله جيب قصيرة تبرز قوامها وأنوثتها من عند الخصر.

واختارت مكياج يتناسب مع الإطلالة ليبرز ملامح وجهها.

وتركت شعرها ينسدل على كتفيها برعاية مصفف الشعر هيثم ذهب.

ونسقت أسفل اللوك بوت أسود برقبة قصيرة، مما منحها مظهرًا عصريًا جذاب.

في عالم الموضة اختيار البوت الأسود، خاصة إن كان بتصميم راقي ورفيع أو يُستعمل في ثقافات مثل البايكرز كرمز ل "أنا لا أُقيد نفسي" أو "أنا أتميز".

واختارت الأوت فيت من "be my "guest shopping.