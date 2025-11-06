إعلان

بإطلالة أوفر سايز وبوت أسود.. ميريهان حسين تخطف الأنظار بلوك شتوي أنيق

كتب : نرمين ضيف الله

07:02 م 06/11/2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    الفنانة ميريهان حسين (4)
  • عرض 5 صورة
    الفنانة ميريهان حسين (5)
  • عرض 5 صورة
    الفنانة ميريهان حسين (3)
  • عرض 5 صورة
    الفنانة ميريهان حسين (2)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

ظهرت الفنانة ميريهان حسين بإطلالة جذابة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الشخصي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وأطلت ميرهان حسين بقميص أسود بصيحة الأوفر سايز.

ووفق موقع "Harper’s Bazaar"، فإن الستايل الأوفر سايز وُلد كحركة احتفالية للراحة والحرية، وهو ما تعبر عنه ميريهان حسين خلال مظهرها.

ونسقت أسفله جيب قصيرة تبرز قوامها وأنوثتها من عند الخصر.

واختارت مكياج يتناسب مع الإطلالة ليبرز ملامح وجهها.

وتركت شعرها ينسدل على كتفيها برعاية مصفف الشعر هيثم ذهب.

ونسقت أسفل اللوك بوت أسود برقبة قصيرة، مما منحها مظهرًا عصريًا جذاب.

في عالم الموضة اختيار البوت الأسود، خاصة إن كان بتصميم راقي ورفيع أو يُستعمل في ثقافات مثل البايكرز كرمز ل "أنا لا أُقيد نفسي" أو "أنا أتميز".

واختارت الأوت فيت من "be my "guest shopping.

الفنانة ميريهان حسين إطلالة ميريهان حسين ميريهان حسين على إنستجرام

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

لحظة بلحظة.. الزمالك وبيراميدز في نصف نهائي كأس السوبر المصري
علم الروم.. كيف تؤثر الصفقة القطرية على الدولار والاقتصاد المصري؟
ملخص وأهداف مباراة الأهلي وسيراميكا في كأس السوبر المصري
في بث مباشر.. "معتمر الحرم" يكشف تفاصيل ما حدث ويشكر السعودية
ما العائد على مصر من مشروع تنمية وتطوير منطقة علم الروم؟