علا رشدي بإطلالة كاجوال في أحدث ظهور

كتب : مصراوي

06:00 م 04/11/2025

كتبت- شيماء مرسي

ظهرت الفنانة علا رشدي بإطلالة كاجوال، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الشخصي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ووفقا لـ "belgae"، ارتداء الـ تي شيرت باللون الأبيض يعد مناسبا لمختلف المناسبات سواء النهارية أم المسائية، كما إنه يتناسب مع جميع الألوان مثل الأسود والكحلي والبيج والأحمر والأخضر والأصفر.

وأطلت علا بإطلالة كاجوال، حيث ارتدت تي شيرت باللون الأبيض ونسقت مع إطلالتها بنطلون باللون النبيتي.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا ترابيا، حيث وضعت أحمر شفاه بدرجات النيود.

واختارت تسريحة الشعر المنرفوع لأعلى، بطريقة تناسب الإطلالة الكاجوال التي ظهرت بها.

وزُينت إطلالتها باكسسوارات ماسية مكونة من حلق وخاتم وأسورة.

