بـ"لوك جريء ومُلفت".. 5 صور ومعلومات عن إطلالة جومانا مراد

تألقت الفنانة جومانا مراد بـ لوك جريء ومُلفت، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ظهرت جومانا مرتدية فستان طويل باللون البنفسجي الداكن، شفاف بقصة الكب وتصميم انسيابي، مزين بالكامل بتطريزات لامعة أضفت لمسة من الجاذبية على إطلالتها.

الفستان من توقيع مصمم الأزياء رامي سلمون، ومن تنسيق الاستايلست خليل زين.

ونسقت مع الفستان "شال" باللون الوردي بصيحة الفرو.

واعتمدت مكياجا باللون الوردي، مع التركيز على رسمة العيون من تنفيذ خبير التجميل علاء التونسي.

أما شعرها اختارت أن يكون منسدلا على الجانبين بشكل انسيابي بواسطة المصفف وليد الخواجه.

وزينت إطلالتها بارتداء مجوهرات مكونة من أقراط طويلة، وأسورة، وخاتم.