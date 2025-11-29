مي عمر بفستان جريء- ما سر اللوك؟

ظهرت الفنانة مي عمر بإطلالة جريئة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ارتدت مي فستانا قصير فوق الركبة باللون البرجندي، تميز بأنه بقصة ضيقة على الجسم.

واعتمدت مكياجا قويا، وركزت على رسمة عيونها.

كما اختارت أن تترك خصلات شعرها الويفي منسدلا على الجانبين.

ونسقت مع اللوك حذاء بنقشة التايجر.

وزينت إطلالتها بارتداء مجوهرات مكونة من أقراط طويلة، وخاتم.

وفقا لموقع "elitedaily"، تسريحة الشعر الويفي تمنح الإطلالة لمسة طبيعية وحيوية، فهي تضيف كثافة للشعر، كما تناسب مختلف أنواع الشعر.

بالإضافة إلى ذلك، هذه التسريحة مثالية للإطلالات اليومية، وأيضا سهلة التنسيق مع المكياج والإكسسوارات.