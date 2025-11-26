بقصة حورية البحر.. 4 صور ومعلومات عن إطلالة بلقيس

فستان من الجلد.. كيف نسقت ليلى علوي إطلالتها؟

خطفت المطربة بلقيس الأنظار بإطلالة ساحرة، وذلك خلال عدة صور لها نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

اختارت بلقيس فستانا طويلا باللون الأسود بتصميم "الأوف شولدر" وقصة "حورية البحر"، مزين بتطريزات لامعة أضافت لمسة من الفخامة.

اعتمدت مكياجا قويا، إذ وضعت أحمر الشفاه باللون الأحمر الناري.

كما اختارت بلقيس أن تترك خصلات شعرها منسدلا على كتفيها.

ونسقت مع اللوك حذاء باللون الأسود.

وزُينت إطلالتها بارتداء مجوهرات مكونة من حلق، عقد، وعدة خواتم.

تفاصيل الإطلالة:



الفستان من توقيع مصمم الأزياء زهير مراد.

تنسيق اللوك من الاستايلست اللبناني سيدريك حداد.



تسريحة الشعر بواسطة المصفف رافي فازع.

المكياج من علامتها الخاصة "بيكس بيوتي" للتجميل.

المجوهرات من دار "Messika".