خطفت الأنظار بجمالها.. إطلالة ساحرة لـ ملكة جمال الكون 2025

كالأميرات.. 5 صور لـ إطلالة ندى كوسا في أحدث ظهور لها

ظهرت ملكة جمال الكون لعام 2025، فاطمة بوش، بإطلالة مُبهرة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

تألقت فاطمة مرتدية فستان طويل باللون الأصفر، تميز بأنه بصيحة "الظهر المكشوف"، وبقصة منفوشة وانسيابية على الجسم.

اعتمدت مكياجا ناعما بدرجات ألوان النيود، واختارت أن تسريحة الشعر المرفوعة لأعلى.

وزُينت إطلالتها بارتداء مجوهرات مكونة من حلق.

تحرص ملكة جمال الكون على مشاركة أحدث إطلالاتها مع متابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تتنوع بين الفساتين الطويلة والقصيرة، إضافة إلى الإطلالات الكاجوال.