إلهام شاهين بإطلالة أنيقة في أحدث ظهور

كتب : شيماء مرسي

01:56 م 25/11/2025
أطلت الفنانة إلهام شاهين بإطلالة جذابة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام".

ووفقا لـ "فوج"، ارتداء جاكيت باللون الأسود يمنح شعورا بالجاذبية والراحة، كما إنه يضفي على مظهرا أنيقا وجذابا.

وارتدت إلهام جاكيت قصير باللون الأسود ونسقت مع إطلالتها بنطلون جينز باللون الأزرق الداكن مناسب للجاكيت القصير.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا ترابيا، حيث وضعت أحمر شفاه بدرجات النيود.

واختارت إلهام أن تترك خصلات شعرها منسدلة على كتفيها بطريقة تناسب إطلالتها الأنيقة.

ونسقت مع إطلالتها حقيبة يد أنيقة باللون الأسود وحذاء باللون الأبيض.

وزينت إطلالتها بمجوهرات ماسية مكونة من خاتم وأسورة ونظارة شمسية باللون الأسود وساعة يد.

إلهام شاهين أحدث ظهور إطلالة جذابة

