جورجينا بإطلالة ساحرة.. لماذا اختارت اللون الأزرق؟

كتب : شيماء مرسي

04:36 م 24/11/2025
    جورجينا
    جورجينا

أطلت عارضة الأزياء جورجينا رودريجيز بإطلالة ساحرة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام".

ووفقا لـ "فوج"، اللون الأزرق الذي ارتدته جورجينا يمنح شعورا بالهدوء والراحة، كما إنه يضفي على الإطلالة مظهرا أنيقا وجذابا، وبالإضافة إلى ذلك ساعدها على الظهور بشكل أنحف.

وارتدت جورجينا فستان قصير باللون الأزرق الفاتح أبرز قوامها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا ترابيا، حيث وضعت أحمر شفاه بدرجات النيود.

وزينت جورجينا إطلالتها بمجوهرات ماسية مكونة من خاتم وأسورة ونظارة شمسية باللون الأسود وساعة يد.

واختارت جورجينا أن تترك شعرها مرفوعا لأعلى بطريقة تناسب إطلالتها الساحرة.

ونسقت مع إطلالتها حقيبة يد أنيقة باللون البني.

جورجينا رودريجيز اللون الأزرق إنستجرام

