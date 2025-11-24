إعلان

"فستان أنيق ومكياج ناعم".. رزان جمال تتألق بإطلالة مميزة

كتب : شيماء مرسي

12:24 م 24/11/2025
تألقت الفنانة رزان جمال بإطلالة مميزة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت رزان بفستان طويل بقصة الأوف شولدر باللونين الأبيض والأسود مصنوع من قماش الساتان، من تصميم "khyeliofficial".

واعتمدت مكياجا ناعما، حيث وضعت أحمر شفاه بدرجات ألوان النيود.

واختارت أن تترك شعرها منسدلا على كتفيها بطريقة تناسب إطلالتها الجريئة.

وزينت إطلالتها بإرتداء مجوهرات مكونة من حلق وخاتم وكوليه وأسورة، من تصميم "cartier".

رزان جمال إنستجرام مكياج ناعم

