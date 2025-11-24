نجلاء بدر بإطلالة ساحرة تبرز قوامها في أحدث ظهور

خطفت الفنانة نجلاء بدر الأنظار بإطلالة جذابة وساحرة على حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وأطلت نجلاء بفستان أنيق باللون الأبيض "كت" ضيق يبرز قوامها، ونسقت مع إطلالتها "شال" فرو بنفس اللون.

واعتمدت مكياجا قويا، حيث ركزت على رسمة عينيها ووضعت أحمر شفاه بدرجات النيود، بواسطة الميكب أرتيست مريم عبد العزيز.

واختارت أن تترك شعرها منسدلا على كتفيها بطريقة تناسب إطلالتها الساحرة، بواسطة مصفف الشعر ميشيل دهب.

وزينت إطلالتها بمجوهرات ماسية مكونة من خاتم وأسورة وساعة يد وسلسلة.