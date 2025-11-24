اللون الأسود يسيطر على ختام مهرجان القاهرة السينمائي.. من الأجمل؟

شهد حفل جوائز CMA 2025 ظهور العديد من النجمات بإطلالات جريئة، بين الفساتين الطويلة والقصيرة والشفافة وفتحة الساق.

فيما يلي، إليكم أجرأ إطلالات النجمات في حفل جوائز CMA 2025، وفقا لموقع "people".

كيلسي باليريني

خطفت المغنية وكاتبة الأغاني الأمريكية الأنظار بفستان شفاف أحمر ناري بقصة الكب، ومزين بحذاء بنفس اللون.

واعتمدت مكياجا قويا، وتسريحة شعر مرفوعة لأعلى، لتكتمل إطلالتها الجريئة.

ليني ويلسون

تألقت المغنية الأمريكية كانتري ليني مرتدية جامبسوت باللون الفيروزي مزين بالترتر، ومزود بأكمام شفافة وفتحة صدر جريئة، مع حزام عند الخصر وحذاء بكعب عال، إضافة إلى قبعة وأقراط طويلة.

ميجان موروني

ظهرت المغنية الأمريكية بفستان أسود من المخمل بقصة الكاب وتطريزات فضية، مع فتحة ساق جريئة، نسقت معه قفازات سوداء ومجوهرات ماسية، واعتمدت مكياجا ترابيا يبرز أناقتها الكلاسيكية.

إليزابيث هيرلي

الممثلة البريطانية اختارت فستانا أحمر ناري بقصة جريئة وفتحة ساق ومكشوف الصدر، ونسقت معه مكياجا بدرجات النيود وتسريحة شعر منسدلة على الجانبين.

ليان رايمز

كما أطلت المغنية والممثلة الأمريكية فستان طويل باللون البني الفاتح بقصة الكب وفتحة ساق جانبية، مع مكياج بسيط وشعر منسدل على الجانبين.

إيلا لانجلي

ظهرت إيلا لانجلي بفستان دانتيل شفاف ضيق على الجسم، مع مكياج بدرجات النيود وتسريحة شعر منسدلة، مزينا بمجوهرات مكونة من قلادة وعدة خواتم.

لورين ألينا

تألقت المغنية بفستان شفاف مزين بأحجار الراين بالكامل وفتحة رقبة على شكل حرف V، مع تصفيفة شعر مرفوعة ومكياج ترابي.

جيسيكا كابشو

ارتدت الممثلة الأمريكية فستانا قصيرا فوق الركبة مغطى بالترتر، مع مكياج ترابي وتسريحة شعر منسدلة على الجانبين، ونسقت مع اللوك حذاء أسود أنيق.

