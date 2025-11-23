خطفت الفنانة دينا فؤاد الأنظار بإطلالتها المميزة خلال حفل ختام الدورة الـ46 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي

حيث تألقت بفستان سهرة فاخر من تصميم أيمن لحموني، يجمع بين خامات متناقضة لإطلالة جريئة وأنيقة في الوقت نفسه.

تفاصيل الإطلالة

ارتدت دينا فؤاد فستانًا طويلًا باللون البرجندي الراقي، يتميز الجزء العلوي منه بتصميم كورسيه أنيق من المخمل.

مع تفاصيل دقيقة على منطقة الصدر وحمالات تتدلى بشكل خفيف على الكتفين، مما أضفى على الفستان لمسة عصرية وجريئة.

أما الجزء السفلي فجاء بقصة "حورية البحر" ضيقة، مصنوعة من قماش شبكي مطرز بالكريستالات، مع فتحة جانبية طويلة تضفي حركة ونعومة على الإطلالة وتزيدها جاذبية.

تعليق خبير الموضة محمد كمال

علق خبير الموضة محمد كمال على إطلالة دينا فؤاد عبر صفحته على فيسبوك قائلاً: "إحدى أفضل الإطلالات في ختام مهرجان القاهرة السينمائي، يظهر أنها فكرة متكاملة وليست مجرد فستان".

وواصل: "درابيه الجزء السفلي مصنوع باحترافية عالية، واللون البرجندي غير شائع في السهرة لكنه نجح على الطلة".

واختتم: "المكياج هادئ ومتناسق مع لون بشرتها، وتقييمي 8 نجوم".