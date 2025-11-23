علق خبير الموضة محمد كمال على إطلالة الفنانة رانيا يوسف عبر صفحته على حسابه الشخصي "فيسبوك"، وجاء ذلك بعد ختام مهرجان القاهرة السينمائي.

والفنانة رانيا يوسف ظهرت بإطلالة لافتة؛ وارتدت فستاناً طويلاً يتميز بالجزء العلوي (الكورساج) باللون الذهبي اللامع.

بينما الجزء السفلي من الفستان كان باللون الأبيض الأنيق مع فتحة جانبية جريئة في الساق.

وظهرت برفقة زوجها المخرج أحمد جمال، الذي ارتدى بدلة بيضاء متناسقة مع إطلالتها.

وعلق ناقد الموضة محمد كمال على الإطلالة عبر صفحته على فيسبوك على النحو التالي:

أضاف، كخامة الموديل جديد عليها، ولكن كـ "ستايل" بالنسبة لها مكرر وشوهد عليها كثيراً من قبل".

وتابع، الألوان مزيج الذهبي مع الأبيض اعتمدت عليه كثيراً، وقطعت فترة وعادت إليه مجدداً.

وواصل، الكورساج تم تنفيذه بإتقان شديد جداً ويكاد لا يوجد فيه خطأ في التلبيس، ولكن هنك تحفظ على البطانة الخاصة به.

ووصف الجزء السفلي، بأنه معقول مع امتداد الجنب، وكان سيبدو ألطف إذا كان الشيفون ذهبي سادة (ماط).

واختتم: "امنح الإطلالة تقييم 6 نجوم".