فساتين بصيحة الظهر المكشوف.. 20 صورة للنجمات في ختام مهرجان القاهرة

تصوير- إسلام فاروق

شهدت السجادة الحمراء في فعاليات ختام مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ46 عددا من الإطلالات اللافتة والجريئة، حيث ظهرت بعض النجمات بفساتين تعتمد صيحة الظهر المكشوف.

هنادي مهنا

خطفت الفنانة هنادي مهنا الأنظار بفستان طويل باللون النبيتي اللامع بصيحة الظهر المكشوف، واعتمدت مكياج ترابي مع أحمر شفاه بدرجات النيود، وتركت شعرها الويفي منسدلا على كتفيها، وأكملت مظهرها بمجوهرات مكونة من كوليه وخاتم وأسورة.

ليلى علوي

ظهرت الفنانة ليلى علوي مرتدية فستانا طويلا باللون الاسود بقصة الكب، مزينا بتطريزات لامعة وبتصميم واسع وانسيابي على الجسم، كما اعتمدت مكياج قوي بدرجات ترابية، واختارت تسريحة الشعر المنسدل على كتفيها، ونسقت مع الإطلالة كلاتش باللون الأسود.

وئام مجدي

بينما أطلت الفنانة وئام مجدي مرتدية فستان طويل باللون الاوف وايت مطرز بالكامل بتطريزات لامعة، ومصمم بصيحة الظهر المكشوف مع فتحة ساق جريئة من أحد الجانبين، واختارت تسريحة الشعر المنسدل على الجانبين، ونسقت مع اللوك كلاتش باللون الذهبي، وأكملت الإطلالة بأقراط طويلة وأسورة.

لقاء الخميسي

أطلت الفنانة لقاء الخميسي بفستان طويل بصيحة الظهر المكشوف باللون البيج، مزين بتطريزات في الجزء العلوي، اعتمدت مكياج ترابي مع أحمر شفاه بدرجات النيود، واختارت تسريحة ذيل الحصان.

سلمى أبو ضيف

ظهرت الفنانة سلمى أبو ضيف بفستان طويل باللون الأبيض بقصة انسيابية على الجسم، واعتمدت مكياج ناعم بدرجات النيود، واختارت تسريحة الشعر المنسدل على الجانبين، وزُينت الإطلالة باقراط طويلة وخاتم.

نسرين أمين

كما تألقت الفنانة نسرين أمين مرتدية فستان طويل بصيحة الظهر المكشوف ومزود بفتحة ساق جريئة، واختارت تسريحة الشعر المرفوعة لأعلى، ونسقت مع اللوك حذاء بنفس لون الفستان.