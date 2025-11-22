تشهد مسابقة ملكة جمال الكون 2025 حضورا عربيا مميزا، حيث تستعد مجموعة من الشابات العربيات لتمثيل دولهن وإبراز جمالهن في حدث عالمي يجمع بين الأناقة والثقافة والذكاء.

فيما يلي، أبرز المتسابقات العربيات في مسابقة ملكة جمال الكون 2025، وفقا لموقع "nationalnews".

صابرينا ماجد، مصر

صابرينا ماجد، عارضة أزياء مصرية تبلغ من العمر 23 عاما، عملت مع علامات تجارية عالمية مثل لوريال، كالفن كلاين، وريبوك.

وُلدت صابرينا من أب مصري وأم مولدوفية، وتشتهر بجمالها وحضورها القوي وذكائها، كما أنها فازت بلقب ملكة جمال مصر للكون 2025 ، ولقب ملكة جمال البيئة في مولدوفا ٢٠٢٤/٢٠٢٥.

نادين أيوب، فلسطين

نادين أيوب، ملكة جمال فلسطين لعام 2022، ستصبح أول فلسطينية تمثل بلدها في مسابقة ملكة جمال الكون.

تبلغ من العمر 27 عاما، وهي مدربة معتمدة في الصحة والتغذية وحاصلة على شهادة في الأدب وعلم النفس.

سارة بو جوده، لبنان

الفائزة بالمركز الثاني في مسابقة ملكة جمال لبنان 2024، ستمثل بلادها في مسابقة ملكة جمال الكون 2025، تبلغ من العمر 20 عاما، وتدرس المالية في الجامعة الأمريكية ببيروت، بالإضافة إلى عملها كعارضة أزياء.

حنين القريشي، العراق

حنين القريشي، عراقية تعيش في هيوستن بولاية تكساس، تُوِّجت بلقب ملكة جمال العراق في يونيو الماضي، وتبلغ من العمر 26 عاما، وهي سيدة أعمال عصامية وناشطة في حقوق الأطفال اللاجئين، كما فازت بلقب ملكة جمال جراند نيفادا 2024.

مريم محمد، الإمارات

مريم محمد، صاحبة الـ26 عاما، ستكون أول إماراتية تشارك في مسابقة ملكة جمال الكون.

ولدت مريم عام 1999 في دبي، وحاصلة على بكالوريوس في الاقتصاد، وتدرس حاليا تصميم الأزياء، كما أنها فازت

بلقب ملكة جمال الكون الإماراتية 2025، وتهتم مريم بالموضة والثقافة الإماراتية، وتستمتع برياضة الصقور وركوب الجمال، إضافة إلى السفر.