بعد تتويجها.. 20 صورة ومعلومات عن الفائزة بلقب ملكة جمال الكون 2025

تُوجت فاطمة بوش، بلقب ملكة جمال الكون 2025 في نسختها الرابعة والسبعين، التي أُقيمت في بانكوك بتايلاند، بمشاركة 120 متسابقة من مختلف دول العالم.

إطلالة ساحرة في الحفل

وظهرت فاطمة خلال الحفل بإطلالة ساحرة، إذ ارتدت فستانا طويلا باللون الأحمر مزينا بتطريزات ذهبية لامعة، كما اعتمدت مكياجا قويا وتسريحة شعر منسدل على الجانبين.

وحصلت ملكة جمال تايلاند برافينار سينغ على لقب الوصيفة الأولى، وملكة جمال فنزويلا ستيفاني أباسالي وصيفة ثانية، لتكتمل بذلك قائمة المتأهلات الثلاث للنهائي.

وفي ما يلي، أبرز المعلومات عن ملكة جمال الكون 2025 بعد تتويجها، وفقا لموقعي "hola"، و"usmagazine".

- وُلدت فاطمة بوش في مدينة سانتياجو دي تيبا بولاية تاباسكو بالمكسيك.

- تبلغ من العمر 25 عاما.

- درست تصميم الأزياء في الجامعة الأيبيرية الأمريكية بالمكسيك.

- كما استكملت دراستها في أكاديمية الفنون الجميلة الجديدة في ميلانو بإيطاليا.

- التحقت بمعهد ليندون في فيرمونت بالولايات المتحدة.

- تعرضت للتنمر خلال سنوات الدراسة بسبب إصابتها بعسر القراءة، واضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه لدى البالغين.

- بدأت مسيرتها في مسابقات الجمال بعد فوزها بلقب فلور دي أورو في تاباسكو عام 2018.

- كما تُوجت بلقب ملكة جمال الكون المكسيك 2025 في سبتمبر.

- أول امرأة من تاباسكو تنال هذا اللقب.

- كما أنها تعمل مصممة أزياء، شاعرة، مصورة.

- شاركت في مسابقة ملكة جمال الكون 2025، وفازت باللقب في حفل مُبهر بتايلاند.

- واجهت أزمة قبل انطلاق الحفل إثر مشادة مع مقدم الحفل، الذي اتهمها بعدم الالتزام ووصفها بـ"الغبية"، ما دفعها لمغادرة الحفل.

- تحرص على نشر صورها وأخبارها وإطلالاتها عبر حسابها على موقع "إنستجرام".

- يبلغ عدد متابعيها على إنستجرام إلى 2.4 مليون متابع.