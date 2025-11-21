إعلان

بقصة الكب.. لقاء الخميسي بإطلالة جريئة في ختام القاهرة السينمائي

كتبت- شيماء مرسي

07:09 م 21/11/2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    لقاء الخميسي على الريد كاربت
  • عرض 5 صورة
    لقاء الخميسي بفستان طويل
  • عرض 5 صورة
    لقاء الخميسي
  • عرض 5 صورة
    لقاء الخميسي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أطلت الفنانة لقاء الخميسي بإطلالة جريئة خلال حضورها ختام مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ46.


وتألقت لقاء بفستان طويل بقصة الكب باللون البيج مزينا بتطريزات من الأعلى.


ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا ترابيا،، حيث وضعت أحمر شفاه بدرجات النيود.


واختارت تسريحة الشعر ذيل الحصان بطريقة تناسب إطلالتها الجريئة.


وزينت إطلالتها بمجوهرات مكونة من كوليه وخاتم وأسورة.

لقاء الخميسي تام القاهرة السينمائي هرجان القاهرة السينمائي

قد يعجبك

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد
أجواء فنزويلا خالية من حركة الطيران وسط مخاوف من التصعيد العسكري
لماذا نشعر كل شتاء أن هذا العام هو الأسوأ؟.. متحدث الصحة يكشف السبب
أمطار رعدية بهذه المناطق.. الأرصاد تكشف حالة الطقس المتوقعة اليوم