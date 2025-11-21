بقصة الكب.. لقاء الخميسي بإطلالة جريئة في ختام القاهرة السينمائي

الأبيض يليق بها.. ناهد السباعي تخطف الأنظار بإطلالتها

أطلت الفنانة لقاء الخميسي بإطلالة جريئة خلال حضورها ختام مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ46.



وتألقت لقاء بفستان طويل بقصة الكب باللون البيج مزينا بتطريزات من الأعلى.



ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا ترابيا،، حيث وضعت أحمر شفاه بدرجات النيود.



واختارت تسريحة الشعر ذيل الحصان بطريقة تناسب إطلالتها الجريئة.



وزينت إطلالتها بمجوهرات مكونة من كوليه وخاتم وأسورة.