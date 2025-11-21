فستان شفاف.. مادلين طبر بإطلالة جريئة في ختام مهرجان القاهرة

كتبت- أسماء مرسي:

ظهرت الفنانة مادلين طبر بإطلالة جريئة، خلال حضورها فعاليات ختام مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ46.

أطلت مادلين بفستان طويل شفاف باللون "البيبي بلو"، تميز بأنه بقصة مكشوفة عند منطقة الصدر.

كما جاء تصميم الفستان شفاف من أسفل ومصنوعا من التل، واعتمدت مكياجا قويا، واختارت تسريحة الشعر المرفوعة لأعلى.

ونسقت مع الإطلالة كلاتش أسود، وحذاء فضي، وزُينت إطلالتها بارتداء مجوهرات مكونة من كوليه وحلق.