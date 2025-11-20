إعلان

أبرز إطلالات النجوم في الدورة الثانية من مهرجان "The best" بالأهرامات (صور)

كتب : نرمين ضيف الله

10:12 م 20/11/2025 تعديل في 21/11/2025
    إسعاد يونس من مهرجان The best 1
    حنان مطاوع من مهرجان The best 1
    رضوى الشربيني من مهرجان The best 1
    سامح حسين من مهرجان The best 1
    إسعاد يونس من مهرجان The best
    مصطفى شعبان من مهرجان The best
    مصطفى شعبان من مهرجان The best 1

حرص عدد كبير من المشاهير على المشاركة في فعاليات مهرجان "The Best"، الذي تُقام دورته الثانية حاليًا عند منطقة الأهرامات.

وشهدت السجادة الحمراء للمهرجان وصول نخبة واسعة من النجوم، من بينهم الإعلامية والفنانة إسعاد يونس، والفنان أحمد السقا، وأحمد زاهر، ورحمة محسن، وسامح حسين، ورضوى الشربيني، ومصطفى شعبان، إلى جانب ياسمين عبد العزيز.

مهرجان The best بالأهرامات إطلالات النجوم من مهرجان The best الإعلامية والفنانة إسعاد يونس

