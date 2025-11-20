حرص عدد كبير من المشاهير على المشاركة في فعاليات مهرجان "The Best"، الذي تُقام دورته الثانية حاليًا عند منطقة الأهرامات.

وشهدت السجادة الحمراء للمهرجان وصول نخبة واسعة من النجوم، من بينهم الإعلامية والفنانة إسعاد يونس، والفنان أحمد السقا، وأحمد زاهر، ورحمة محسن، وسامح حسين، ورضوى الشربيني، ومصطفى شعبان، إلى جانب ياسمين عبد العزيز.