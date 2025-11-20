أبرز إطلالات النجوم في الدورة الثانية من مهرجان "The best" بالأهرامات (صور)

شاركت الفنانة نانسي عجرم جمهورها عبر إنستجرام عدة صور، بإطلالة أنيقة.

وظهرت نانسي عجرم في الحفل متألقة بفستان سهرة طويل بلون أسود، والفستان يلامس الأرض ويمنحها حضورًا آسرًا على المسرح.

تميز الفستان بقصة أنيقة ومحتشمة نسبيًا من الأسفل، لكن ما أضفى عليه لمسة من الجرأة والحيوية هو الجزء العلوي.

تفاصيل الفستان

اللون الأسود ليس مجرد لون عادي؛ بل هو مرصع بآلاف القطع الصغيرة اللامعة التي تشبه حبات الكريستال أو الخرز الفضي المتلألئ.

هذا الترصيع الكثيف يغطي معظم الفستان، ما يجعله يبدو كالنجوم ويخطف الأنظار تحت أضواء المسرح.

القصة والستايل

الفستان مصمم بقصة صدر عميقة على شكل حرف V، مما أضفى لمسة أنثوية جذابة للإطلالة الكلاسيكية.

القصة طويلة ومصممة لتبرز جمال قوامها ورشاقتها بشكل لافت.

التصميم والحرفة:

هذا العمل الفني هو من إبداع المصمم اللبناني الشهير جان لوي ساباجي (Jean-Louis Sabaji)، الذي صمم الفستان خصيصًا ليناسب أناقة نانسي المعروفة.