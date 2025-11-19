إعلان

ملكة جمال الكون تايلاند 2025 بإطلالة جريئة- كيف نسقتها؟

كتب : أسماء مرسي

09:37 م 19/11/2025
كتب- أسماء مرسي:

تألقت ملكة جمال الكون تايلاند 2025، برافينار سينج، بإطلالة جريئة، وذلك من خلال مجموعة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"

ظهرت "برافينار" بفستان طويل شفاف باللون الذهبي اللامع، تميز بقصته الانسيابية على الجسم وبقصة الكب، إضافة إلى صيحة الظهر المكشوف.

كما جاء الفستان مزينا بتطريزات أضفت عليه لمسة فاخرة.

واعتمدت مكياجا ناعما بدرجات الألوان الترابية، واختارت أن تترك خصلات شعرها منسدلا على كتفيها.

وزُينت إطلالتها بارتداء مجوهرات مكونة من أقراط طويلة، وخاتم.

تلفت ملكة جمال الكون الأنظار دائما على مواقع التواصل الاجتماعي بإطلالتها الأنيقة والمميزة، التي تتنوع بين الفساتين الطويلة والقصيرة، إضافة إلى اللوك الكاجوال.

