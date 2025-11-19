16 صورة ومعلومات عن صابرينا ماجد المتسابقة المصرية في ملكة جمال الكون 2025

شهدت السجادة الحمراء لمهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 46 مجموعة من الفساتين المتنوعة والملفتة للنجماتعلى السجادة الحمراء.

وفي هذا الصدد، نرصد لكم النجمات التي ظهرت بفساتين ملفتة أثارت الجدل بأناقتها أو جرأتها على الريد كاربت في القاهرة السينمائي بداية من الافتتاح إلى اليوم الخامس.

هنا شيحة

وأطلت الفنانة هنا شيحة بفستان قصير باللون الوردي بقصة "الأوف شولدر"، ومكشوف عند منطقة الصدر، ونسقت مع الفستان حزام عند منطقة الخصر باللون الأسود، واعتمدت مكياجا ناعما، واختارت تسريحة الشعر المنسدلة على الجانبين، ونسقت مع إطلالتها كلاتش وحذاء باللون الأسود.

درة

ظهرت الفنانة درة بفستان طويل باللون الأبيض ونسقت مع إطلالتها قفازات باللون الفضي، واعتمدت مكياجا ترابيا، واختارت تسريحة الشعر المرفوع لأعلى.

يسرا

وتألقت الفنانة يسرا بفستان طويل باللون الأسود اللامع مزينا بتطريزات باللون الفضي، وتركت شعرها الويفي منسدلا على كتفيها.

ليلى علوي

ظهرت الفنانة ليلى علوي بفستان طويل باللون البيبي بلو بقصة واسعة من أسفل، واعتمدت مكياجا ناعما بدرجات ألوان النيود، واختارت تسريحة الشعر المنسدلة على كتفيها، ونسقت مع إطلالتها كلاتش باللون الفضي اللامع.

وئام مجدي

ارتدت الفنانة وئام مجدي فستان طويل باللون الأخضر الزمردي بقصة "الكب" مع فتحات جانبية عند منطقة الخصر مزينة بتطريزات براقة أو دانتيل شفاف، وأكملت إطلالتها بحقيبة يد صغيرة كلاتش.

ياسمينا العبد

وتألقت الفنانة ياسمينا العبد بفستان طويل باللون الأحمر الناري، واعتمدت مكياجا ترابيا، وتركت شعرها الويفي منسدلا على كتفيها.

حسناء سيف الدين

كما ظهرت الفنانة حسناء سيف الدين بإطلالة جريئة، إذ ارتدت فستانا قصيرا باللون الأخضر اللامع، تميز بأنه مكشوفا عند منطقة البطن، واختارت وضع مكياجا قويا، وركزت على رسمة عيونها، مع تسريحة شعر مرفوعة لأعلى.

