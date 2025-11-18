بفستان أخضر جذاب.. صابرين تخطف الأنظار على السجادة الحمراء

16 صورة ومعلومات عن صابرينا ماجد المتسابقة المصرية في ملكة جمال الكون 2025

أطلت الفنانة صابرين بإطلالة أنثوية وجذابة على السجادة الحمراء لليوم السابع من مهرجان القاهرة السينمائي في دروته الـ46.

وارتدت صابرين فستان طويل بقصة "الأوف شولدر" باللون الأخضر اللامع أبرز قوامها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا ترابيا، حيث وضعت أحمر شفاه بدرجات النيود.

واعتمدت صابرين تسريحة الشعر المرفوع لأعلى، مما ساعدها على إبراز ملامح وجهها.

ونسقت مع إطلالتها حقيبة يد صغيرة باللون الذهبي وحذاء بنفس اللون.

وأكملت إطلالتها بمجوهرات ماسية مكونة من كوليه وحلق وخاتم وانسيال.