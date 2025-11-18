بفستان أخضر جذاب.. صابرين تخطف الأنظار على السجادة الحمراء
كتبت- شيماء مرسي
أطلت الفنانة صابرين بإطلالة أنثوية وجذابة على السجادة الحمراء لليوم السابع من مهرجان القاهرة السينمائي في دروته الـ46.
وارتدت صابرين فستان طويل بقصة "الأوف شولدر" باللون الأخضر اللامع أبرز قوامها ورشاقتها.
ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا ترابيا، حيث وضعت أحمر شفاه بدرجات النيود.
واعتمدت صابرين تسريحة الشعر المرفوع لأعلى، مما ساعدها على إبراز ملامح وجهها.
ونسقت مع إطلالتها حقيبة يد صغيرة باللون الذهبي وحذاء بنفس اللون.
وأكملت إطلالتها بمجوهرات ماسية مكونة من كوليه وحلق وخاتم وانسيال.