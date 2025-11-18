إعلان

بفستان أخضر جذاب.. صابرين تخطف الأنظار على السجادة الحمراء

كتبت- شيماء مرسي

10:14 م 18/11/2025
    صابرين على السجادة الحمراء
    صابرين على السجادة الحمراء
    صابرين على السجادة الحمراء
    صابرين على السجادة الحمراء

أطلت الفنانة صابرين بإطلالة أنثوية وجذابة على السجادة الحمراء لليوم السابع من مهرجان القاهرة السينمائي في دروته الـ46.

وارتدت صابرين فستان طويل بقصة "الأوف شولدر" باللون الأخضر اللامع أبرز قوامها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا ترابيا، حيث وضعت أحمر شفاه بدرجات النيود.

واعتمدت صابرين تسريحة الشعر المرفوع لأعلى، مما ساعدها على إبراز ملامح وجهها.

ونسقت مع إطلالتها حقيبة يد صغيرة باللون الذهبي وحذاء بنفس اللون.

وأكملت إطلالتها بمجوهرات ماسية مكونة من كوليه وحلق وخاتم وانسيال.

