غادة عبد الرازق بلوك غريب.. كيف نسقت الإطلالة؟
كتب : شيماء مرسي
-
عرض 4 صورة
-
عرض 4 صورة
-
عرض 4 صورة
-
-
عرض 4 صورة
تألقت الفنانة غادة عبد الرازق بإطلالة غريبة، وذلك خلال عدة صور لها عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".
وارتدت غادة جاكيت جلد باللون الأزرق اللامع ونسقت مع إطلالتها بنطلون باللون الأسود، من تصميم مصمم الأزياء مودي سعد.
واعتمدت غادة مكياجا قويا وغريبا، حيث وضعت أحمر شفاه باللون الأحمر الناري وظللت عينيها بشادو باللون الأزرق، بواسطة الميكب أرتيست "ماريا مراد".
واختارت تسريحة الشعر المموج والويفي التي تناسب إطلالتها الغريبة، بواسطة مصففة الشعر "رحيم".
ونسقت مع فستانها مجوهرات ماسية مكونة من خاتم وانسيال.