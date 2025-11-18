إعلان

غادة عبد الرازق بلوك غريب.. كيف نسقت الإطلالة؟

كتب : شيماء مرسي

06:21 م 18/11/2025
    غادة بإطلالة غريبة
    غادة عبد الرازق
    إطلالة غادة عبد الرازق

تألقت الفنانة غادة عبد الرازق بإطلالة غريبة، وذلك خلال عدة صور لها عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وارتدت غادة جاكيت جلد باللون الأزرق اللامع ونسقت مع إطلالتها بنطلون باللون الأسود، من تصميم مصمم الأزياء مودي سعد.

واعتمدت غادة مكياجا قويا وغريبا، حيث وضعت أحمر شفاه باللون الأحمر الناري وظللت عينيها بشادو باللون الأزرق، بواسطة الميكب أرتيست "ماريا مراد".

واختارت تسريحة الشعر المموج والويفي التي تناسب إطلالتها الغريبة، بواسطة مصففة الشعر "رحيم".

ونسقت مع فستانها مجوهرات ماسية مكونة من خاتم وانسيال.

إنستجرام غادة عبد الرازق إطلالة غادة عبد الرازق

