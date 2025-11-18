إعلان

"الأسود يليق بها".. سارة نور تتألق بفستان أبرز رشاقتها

كتب : شيماء مرسي

01:15 م 18/11/2025
أطلت الفنانة سارة نور بإطلالة ساحرة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بـ "إنستجرام".

وظهرت سارة بفستان طويل باللون الأسود بصيحة الكم الواحد أبرز قوامها وساعدها على إخفاء عيوب جسمها.

ومن الناحية الجمالية، اختارت سارة مكياجا ترابيا، حيث وضعت أحمر شفاه بدرجات النيود، بواسطة الميكب أرتيست نهال خليل وصالون الصغير.

وتألقت سارة بتسريحة الشعر المموج المنسدل على كتفيها، بواسطة مصفف الشعر فادي عادل.

ونسقت مع إطلالتها حقيبة يد صغيرة باللون الأسود، واكسسوارات مكونة من كوليه وأسورة وخاتم وحلق، من تصميم "glamour jewellery".

