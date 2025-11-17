إعلان

جاسيكا حسام الدين بإطلالة جريئة.. كيف نسقتها؟

كتب : مصراوي

02:15 م 17/11/2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    جاسيكا حسام الدين بإطلالة جريئة
  • عرض 5 صورة
    جاسيكا حسام الدين
  • عرض 5 صورة
    جاسيكا حسام الدين
  • عرض 5 صورة
    جاسيكا حسام الدين بإطلالة جريئة.. كيف نسقتها؟

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتبت- شيماء مرسي

تألقت الفنانة جاسيكا حسام الدين بإطلالة جريئة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وأطلت جاسيكا بفستان قصير بقصة "الكب" متعدد الألوان، من تصميم "رامي قاضي".

واعتمدت مكياجا ناعما، حيث وضعت أحمر شفاه باللون الوردي أبرز جمالها، بواسطة "lalogeuae".

واختارت تسريحة الشعر المرفوع لأعلى بطريقة تتناسب إطلالتها الجريئة التي ظهرت بها، بواسطة "lalogeuae".

وزينت إطلالتها بإرتداء مجوهرات مكونة خاتم وأسورة، من تصميم "كارليتو".

جاسيكا حسام الدين طلالة جاسيكا حسام الدين اسيكا حسام الدين في أحدث ظهور

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد
هل تنهي أسعار الذهب 2025 على مستويات قياسية جديدة؟ رئيس الشعبة يجيب
السيسي يطالب هيئة الانتخابات بإظهار إرادة الناخبين والتدقيق في طعون الدوائر
شركة خالدة تعلن كشف غاز جديد في الصحراء الغربية بإنتاج 36 مليون قدم مكعب يوميًا
نفقة بالدرهم وكلب فجر الخلافات.. استغاثة ميار من الإمارات تشعل مواقع التواصل - فيديو