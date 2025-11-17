جاسيكا حسام الدين بإطلالة جريئة.. كيف نسقتها؟
كتبت- شيماء مرسي
تألقت الفنانة جاسيكا حسام الدين بإطلالة جريئة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وأطلت جاسيكا بفستان قصير بقصة "الكب" متعدد الألوان، من تصميم "رامي قاضي".
واعتمدت مكياجا ناعما، حيث وضعت أحمر شفاه باللون الوردي أبرز جمالها، بواسطة "lalogeuae".
واختارت تسريحة الشعر المرفوع لأعلى بطريقة تتناسب إطلالتها الجريئة التي ظهرت بها، بواسطة "lalogeuae".
وزينت إطلالتها بإرتداء مجوهرات مكونة خاتم وأسورة، من تصميم "كارليتو".