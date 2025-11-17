إعلان

"بالرغم من شهرته".. لماذا ترفض والدة إيلي صعب ارتداء تصاميمه؟

كتب : شيماء مرسي

04:00 م 17/11/2025

مصمم الأزياء إيلي صعب

كشف مصمم الأزياء اللبناني إيلي صعب خلال لقائه في برنامج الإعلامي أنس بوخش عن سبب رفض والدته ارتداء الفساتين التي يصممها.

وقال إيلي: "صممت الفساتين للعالم، ومع ذلك رفضت والدتي إرتداء تصاميمي".

وأضاف صعب: "لقد مر 18 عاما على افتتاح دار الأزياء، وهي لا تزال ترى أن ما أقوم به خطأ ويخالف تصوراتها المجتمعية".

وأوضحت مصمم الأزياء اللبناني: "قمت بتأسيس ورشة عملي وأنا لم أتجاوز الـ 17 عاما لدعم أسرتي".

وتابع: "عندما اختارت النجمة العالمية هالي بيري فستانا من تصميمي لحفل الأوسكار، كانت تلك الإطلالة بمثابة نقطة الانطلاق التي أعلنت عن أعمالي في عالم الأزياء الراقية".

وعبر إيلي عن امتنانه الكبير لزوجته كلودين، مؤكداً أنها كل حياته والمصدر الأساسي للدعم في رحلة نجاحه.

وأشار إلى الروتين اليومي الذي يجمع بينهما، حيث يتحدثان مرتين على الأقل بشكل يومي مهما كانت الظروف صعبة".

