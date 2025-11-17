"دون بطانة ومكشوفة".. أجرأ إطلالات النجمات في حفل جوائز Bambi Awards

نجمات اعتمدن البدلة لإطلالاتهن في مهرجان القاهرة- من الأجمل؟

شهد حفل جوائز "Bambi Awards 2025" تألق العديد من النجمات بإطلالات جريئة ولافتة للأنظار.

فيما يلي، نستعرض لكم أجرأ إطلالات النجمات في حفل جوائز Bambi Awards 2025، وفقا لموقع "people".

كيت بلانشيت

أطلت النجمة العالمية كيت بلانشيت بفستان طويل باللون البنفسجي بقصة الظهر المكشوف، جاء شفافا من الأسفل ومزينا بالريش بالكامل، ونسقت معه حذاء بيج أنيق، بينما اعتمدت مكياجا قويا بدرجات الألوان الترابية وتركت شعرها منسدلا على الجانبين.

هايلي بيبر

ظهرت عارضة الأزياء الأمريكية هايلي بيبر بفستان أسود شفاف من الدانتيل، مع قصة ظهر مكشوفة.

وأكملت الإطلالة بتسريحة شعر مرفوعة وأحمر شفاه أحمر ناري، ما أضاف لمسة جريئة.

ميلي بوبي براون

خطفت الممثلة البريطانية ميلي بوبي براون الأنظار بفستان طويل أسود بقصة الكب، مصنوع من التل من الأسفل ومزود بفتحة ساق جريئة على أحد الجانبين، وزُينت الإطلالة بمجوهرات أنيقة تشمل أقراط وحلق.

أنيا تايلورجوي

اختارت الممثلة الأمريكية أنيا تايلورجوي فستانا قصيرا فوق الركبة باللون الأبيض، بتصميم ضيق وانسيابي على الجسم، ونسقت معه حذاء بيج، مع تسريحة شعر مرفوعة ومكياج قوي لإبراز ملامحها.

ألي لارتر

ارتدت الممثلة الأمريكية ألي لارتر فستانا طويلا باللون الفضي اللامع، ضيقا على الجسم، مع مكياج بسيط بدرجات النيود وتسريحة شعر منسدلة على الجانبين.

كيم كارداشيان

ظهرت عارضة الأزياء كيم كارداشيان بفستان طويل أبيض، تميز بظهر مكشوف وفتحات عند منطقة الصدر والبطن، إضافة إلى فتحات جانبية أضافت جرأة للإطلالة، لتكون واحدة من أكثر الإطلالات إثارة للجدل في الحفل.

رايلي كيو

ارتدت الممثلة الأمريكية رايلي كيو جاكيت أسود، مع توب شفاف وجيب قصير، وأكملت الإطلالة بتسريحة شعر مرفوعة ومكياج بدرجات الألوان الترابية، وحذاء بيج.

إيفا لونجوريا

أطلت الممثلة الأمريكية إيفا لونجوريا بفستان طويل أبيض لامع، بقصة ضيقة ومكشوفة عند منطقة الصدر.

واختارت مكياجا قويا باللون الأحمر الناري وتسريحة شعر منسدلة، مع مجوهرات ماسية تشمل أقراط طويلة، أسورة وخاتم.

اقرأ أيضا:

لأسباب غير متوقعة.. 6 متسابقات ينسحبن من ملكة جمال الكون 2025

أروي جودة.. 20 صورة لنجمات ظهرن بفساتين جريئة بصيحة الظهر المكشوف

بعد انتشارها بين السيدات.. مخاطر لا تعرفها عن عمليات التجميل

درة الأجمل.. نقاد موضة يعلقون على إطلالات النجمات في مهرجان القاهرة

أسماء جلال تشعل الحلقة الأولى من “ليلة فانتاستيك”.. وهذا هو سعر إطلالتها مع أبلة فاهيتا



