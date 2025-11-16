إعلان

أناقة وجاذبية.. معلومات وصور عن ملكة جمال تشيلي 2025 بعد تتويجها

كتبت- شيماء مرسي

05:30 م 16/11/2025
    أناقة وجاذبية.. معلومات وصور عن ملكة جمال تشيلي 2025 بعد تتويجها
    أناقة وجاذبية.. معلومات وصور عن ملكة جمال تشيلي 2025 بعد تتويجها
    أناقة وجاذبية.. معلومات وصور عن ملكة جمال تشيلي 2025 بعد تتويجها
    أناقة وجاذبية.. معلومات وصور عن ملكة جمال تشيلي 2025 بعد تتويجها
    أناقة وجاذبية.. معلومات وصور عن ملكة جمال تشيلي 2025 بعد تتويجها
    أناقة وجاذبية.. معلومات وصور عن ملكة جمال تشيلي 2025 بعد تتويجها
    أناقة وجاذبية.. معلومات وصور عن ملكة جمال تشيلي 2025 بعد تتويجها
    أناقة وجاذبية.. معلومات وصور عن ملكة جمال تشيلي 2025 بعد تتويجها

توجت إجناسيا فرنانديز بلقب ملكة جمال العالم تشيلي لعام 2025 في النصف النهائي لمسابقة ملكة جمال العالم خلال حفل ضخم في استوديوهات تشيلي بمدينة سانتياجو.

وأطلت إجناسيا بفستان طويل باللون الفضي بقصة الأوف شولدر، وتميز بأنه مزينا بالكامل من التطريزات.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا ترابيا، حيث وضعت أحمر شفاه بدرجات النيود.

واختارت أن تترك شعرها الويفي منسدلا على كتفيها بطريقة تناسب إطلالتها الجذابة.

وفي هذا السياق، نرصد لكم أبرز معلومات عن إجناسيا فرنانديز ملكة جمال العالم تشيلي لعام 2025، وفقا لـ "missworld".

-تفوقت إجناسيا على 19 متأهلة أخرى لتتوج بلقب ملكة جمال العالم في تشيلي 2025.

-تبلغ من العمر 27 عاما.

-تقيم في تشيلي.

-مغنية معروفة والمسئولة عن فرقة "ديسيسوس" في لاس كونديس.

-أدائها وموهبتها الغنائية أحدثت ضجة دولية.

-باعتبارها ملكة جمال العالم تشيلي 2025، ستمثل إجناسيا بلدها في مهرجان ملكة جمال العالم الثالث والسبعين العام المقبل.

-تعتبر واحدة من أشهر عارضات الأزياء في تشيلي.

-تعمل أيضا موديل للعديد من الشركات الكبرى.

-تعرف إجناسيا بكونها مدافعة نشطة عن حقوق الحيوان.

-يتابعها عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" حوالي 226 ألف متابع.

إجناسيا فرنانديز ملكة جمال تشيلي

