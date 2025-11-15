إعلان

أسماء جلال تشعل الحلقة الأولى من “ليلة فانتاستيك”.. وهذا هو سعر إطلالتها مع أبلة فاهيتا

كتب : أميرة حلمي

11:05 م 15/11/2025
في أولى حلقات برنامج “ليلة فانتاستيك”، ظهرت أبلة فاهيتا بإطلالة خطفت الأنظار من اللحظة الأولى، حيث اختارت فستانًا لافتًا يحمل لمسات مصمم الأزياء المصري هاني البحيري.

أما ضيفة الحلقة الأولى، الفنانة أسماء جلال، فاختارت جامبسوت أنيقة، بتصميم Off-shoulder مكشوف الكتفين باللون الأبيض، مع قماش مكشكش (draped) يلتف حول الجزء العلوي بطريقة انسيابية. بأكمام طويلة واسعة من الأطراف (flared sleeves).

الجزء السفلي جاء على شكل بنطال أسود هاي ويست واسع الأرجل (wide-leg)، يمنح طولًا إضافيًا للقوام.

أسماء جلال تشعل الحلقة الأولى من “ليلة فانتاستيك”.. وهذا هو سعر إطلالتها مع أبلة فاهيتا

وخلال الحوار، مازحتها فاهيتا بسؤال:

“هي من زارا عادي؟”

لكن الحقيقة أن الإطلالة من ماركة C.Dam الكورية، ويبلغ ثمنها 345 دولارًا، أي ما يعادل تقريبًا 18 ألف جنيه.

ليلة فانتاستيك أبلة فاهيتا أسماء جلال إطلالة أسماء جلال

