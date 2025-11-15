في أولى حلقات برنامج “ليلة فانتاستيك”، ظهرت أبلة فاهيتا بإطلالة خطفت الأنظار من اللحظة الأولى، حيث اختارت فستانًا لافتًا يحمل لمسات مصمم الأزياء المصري هاني البحيري.

أما ضيفة الحلقة الأولى، الفنانة أسماء جلال، فاختارت جامبسوت أنيقة، بتصميم Off-shoulder مكشوف الكتفين باللون الأبيض، مع قماش مكشكش (draped) يلتف حول الجزء العلوي بطريقة انسيابية. بأكمام طويلة واسعة من الأطراف (flared sleeves).

الجزء السفلي جاء على شكل بنطال أسود هاي ويست واسع الأرجل (wide-leg)، يمنح طولًا إضافيًا للقوام.

وخلال الحوار، مازحتها فاهيتا بسؤال:

“هي من زارا عادي؟”

لكن الحقيقة أن الإطلالة من ماركة C.Dam الكورية، ويبلغ ثمنها 345 دولارًا، أي ما يعادل تقريبًا 18 ألف جنيه.