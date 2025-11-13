تألقت الفنانة سارة نور بفستان أسود أنيق ومميز في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بدورته الـ 46، الذي أقيم أمس الأربعاء، 12 نوفمبر 2025.

وارتدت سارة فستانا طويلا باللون الأسود اللامع، تميز بتصميمه الكلاسيكي والفريد.

والفستان بقصة ملتفة حول الرقبة، مع فتحة جريئة عند منطقة الصدر مزينة بتفاصيل شبكية أو خرزية.

الفستان ضيق عند الخصر وينسدل بقصة مستقيمة أو "حورية البحر" قليلا.

وأكملت إطلالتها بمجوهرات بسيطة، منها سوار في معصمها الأيسر.

وتركت شعرها البني الطويل منسدلا على ظهرها بتموجات خفيفة.

تعليق خبير الموضة محمد كمال

فيما علق خبير الموضة محمد كمال على الإطلالة،: "معرفش مين دي بس من أروع طلات المهرجان".

وواصل: "وقفة متزنة جدا على الريد كاربت، واستخدام خامة واحده بلون واحد اعطى انطباع كلاسيك للطلة".

وتابع: "تسريحة الشعر مميزة لم تؤثر على كروس الرقبة".

واختتم: "الساك مناسب جدا لجسمها، وأعطى للطلة 7 نجوم".