شهد افتتاح الدورة الـ46 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي إطلالات مبهرة للنجمات، جميعها من توقيع المصمم المصري هاني البحيري، الذي نجح في الجمع بين الفخامة، الرقي، والاحتشام في كل تصميم.

ليلى علوي أطلت بفستان طويل يجمع بين اللونين الأبيض والأسود، مع تصميم “كب” وإطالة خلفية عند الكتف، لتبرز أنوثتها وقوة حضورها على السجادة الحمراء بأسلوب ملكي راقٍ.

نرمين الفقي اختارت فستاناً أسود ملكياً بقصة متقنة تبرز الرشاقة وتوازن الأناقة مع الاحتشام، مع لمسات بسيطة من التطريز أو اللمعان تمنح الفستان حضوراً راقياً ومميزاً.

ميرهان حسين تألقت بفستان أخضر ملكي طويل، بتفاصيل دقيقة وإطلالة ملكية فخمة، حيث أضفت القَصة والطول امتداداً ملكياً على حضورها، واللون الأخضر منح الإطلالة جاذبية متميزة على السجادة الحمراء.

أما لبلبة، فقد اختارت فستاناً مستوحى من التراث الفرعوني، بتفاصيل معمارية ونقوش فنية تعكس فخامة مصر القديمة، ليكون ظهورها لوحة فنية متكاملة تمزج بين التاريخ والأناقة العصرية.

بإجمال، نجح هاني البحيري في أن يجعل كل إطلالة تحفة فنية متفردة، تعكس شخصية النجمة، وتعزز حضورها على السجادة الحمراء، مع لمسة مصرية أصيلة تجمع بين التراث والحداثة.