بالأحمر الناري.. رنا رئيس تخطف الأنظار في افتتاح القاهرة السينمائي

كتبت- نرمين ضيف الله:
تصوير- إسلام فاروق

08:53 م 12/11/2025
أطلت رنا رئيس بإطلالة أنيقة وجذابة للغاية على السجادة الحمراء، خلال حضورها مهرجان القاهرة السينمائي في دورته ال 46.

وارتدت رنا فستانًا باللون الأحمر القاني بتصميم راقٍ يبرز أنوثتها.

الفستان يتميز بقصة ضيقة من الأعلى تُبرز القوام، مع ذيل طويل من الخلف يضيف لمسة فخامة وأناقة مناسبة للسجادة الحمراء.

القماش يبدو ناعمًا ولامعًا قليلًا، مما يمنح الإطلالة حضورًا لافتًا أمام الكاميرات.


أما الشعر، فقد تركته منسدلًا بحرية على الكتفين بتموجات ناعمة تضفي لمسة طبيعية وأنثوية.

كما اختارت مكياج بدرجات النيود الناعمة تناسب الإطلالة.

الإطلالة بشكل عام تجمع بين الجرأة والرقي، ومثالية لمناسبة فنية أو مهرجان سينمائي كبير.

رنا رئيس مهرجان القاهرة السينمائي حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي

