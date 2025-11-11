ليلى زاهر بإطلالة كاجوال.. كيف نسقتها؟
كتبت- شيماء مرسي
تألقت الفنانة ليلى زاهر بإطلالة كاجوال، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".
ووفقا لـ "instyle"، أبرز اللون الأسود ملامح وجه الفنانة ليلى زاهر ومنحها إشراقة طبيعية، وساعدها على تنسيق حذاء مناسب باللون الأبيض.
وأطلت ليلى قميص باللون الأسود ونسقت معه بنطلون جينز باللون الفاتح وحذاء باللون الأبيض وحقيبة يد صغيرة باللون النبيتي.
واعتمدت مكياجا ترابيا، حيث وضعت مكياجا بدرجات ألوان النيود أبرز جمالها.
وتركت شعرها منسدلا بطريقة تتناسب إطلالتها الجريئة التي ظهرت بها.
وزينت إطلالتها بإرتداء مجوهرات مكونة من كوليه وخاتم وأسورة.