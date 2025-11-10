إعلان

مايان السيد بلوك جريء.. لماذا اختارت هذا اللون؟

كتبت- شيماء مرسي

07:05 م 10/11/2025
    مايان السيد
    مايان السيد
    مايان السيد
    مايان السيد

تألقت الفنانة مايان السيد بإطلالة جريئة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

واللون الأبيض يتماشى مع الأجواء الخريفية، وأيضا يكون مناسب للإطلالات الكاجوال كما ظهرت الفنانة مايان السيد، وفقا لـ "فوج".

وأطلت مايان بـ بلوزة باللون الأبيض مكشوفة عند منطقة الخصر ونسقت مع إطلالتها جيب طويل بنفس اللون.

واعتمدت مكياجا ترابيا، حيث وضعت مكياجا بدرجات ألوان النيود أبرز جمالها.

واختارت تسريحة الشعر ذيل الحصان بطريقة تتناسب إطلالتها الساحرة التي ظهرت بها.

وزينت إطلالتها بإرتداء باكسسورات مكونة من أقراط وخاتم ومجموعة أساور وساعة يد.

