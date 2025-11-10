إعلان

7 صور ومعلومات عن إطلالة إيمان العاصي في أحدث ظهور

كتب : شيماء مرسي

06:07 م 10/11/2025
تألقت الفنانة إيمان العاصي بإطلالة جريئة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وأطلت إيمان بقميص باللون الأسود زينا برسومات باللون الذهبي، ونسقت مع إطلالتها هوت شورت قصير بنفس اللون.

واعتمدت مكياجا ترابيا، حيث وضعت مكياجا بدرجات ألوان النيود أبرز جمالها.

واختارت أن تترك شعرها منسدلا على كتفيها بطريقة تتناسب إطلالتها الجريئة التي ظهرت بها.

وزينت إطلالتها بإرتداء باكسسورات مكونة من أقراط وخاتم ومجموعة أساور وساعة يد.

تفاصيل الإطلالة:

الفستان من توقيع "Khemissi Imen".

بينما المكياج من تنفيذ خبيرة التجميل مريم سيسي.

المجوهرات من توقيع "EL BAZ JEWELRY".

الفنانة إيمان العاصي إطلالة إيمان العاصي إيمان العاصي على إنستجرام

