إعلان

ميرنا جميل بإطلالة جريئة في أحدث ظهور لها

كتب : شيماء مرسي

02:57 م 23/12/2025
  • عرض 2 صورة
  • عرض 2 صورة
    ميرنا جميل (2)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

ظهرت الفنانة ميرنا جميل بإطلالة جريئة، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وأطلت الفنانة ميرنا بفستان قصير مكشوف عند منطقة الخصر ومزينا بتطريزات اللون الأبيض.

وفقا لـ "فوج"، اللون البيبي بلو يمنح المرأة مظهرا راقيا، كما إنه يجذب الانتباه دون مبالغة ويمكن تنسيقه مع حذاء باللون الأبيض، كما فعلت الفنانة ميرنا جميل.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا ناعما، حيث وضعت أحمر شفاه باللون الوردي.

وتركت ميرنا خصلات شعرها منسدلا على كتفيها.

ونسقت ميرنا مع إطلالتها حذاء طويل باللون الأبيض يناسب إطلالتها الجريئة.

ميرنا جميل اطلالة ميرنا جميل فستان ميرنا جميل

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

السنغال

- -
17:00

بوتسوانا

نيجيريا

- -
19:30

تنزانيا

تونس

- -
22:00

أوغندا

بوركينا فاسو

- -
14:30

غينيا الاستوائية

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

الذهب يواصل قفزاته ويصعد لقمة جديدة
قناة مجانية تعلن نقلها.. موعد مباراة مصر وجنوب أفريقيا في أمم أفريقيا 2025
نقص حاد في الذاكرة.. ماذا يعني ولماذا يرفع أسعار الهواتف وأجهزة الكمبيوتر؟