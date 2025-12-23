ميرنا جميل بإطلالة جريئة في أحدث ظهور لها

ظهرت الفنانة ميرنا جميل بإطلالة جريئة، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وأطلت الفنانة ميرنا بفستان قصير مكشوف عند منطقة الخصر ومزينا بتطريزات اللون الأبيض.

وفقا لـ "فوج"، اللون البيبي بلو يمنح المرأة مظهرا راقيا، كما إنه يجذب الانتباه دون مبالغة ويمكن تنسيقه مع حذاء باللون الأبيض، كما فعلت الفنانة ميرنا جميل.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا ناعما، حيث وضعت أحمر شفاه باللون الوردي.

وتركت ميرنا خصلات شعرها منسدلا على كتفيها.

ونسقت ميرنا مع إطلالتها حذاء طويل باللون الأبيض يناسب إطلالتها الجريئة.