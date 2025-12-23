نادية الجندي بإطلالة ناعمة.. كيف نسقتها؟

ميرنا جميل بإطلالة جريئة في أحدث ظهور لها

تألقت الفنانة نادية الجندي بإطلالة أنيقة، وذلك من خلال مجموعة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي "إنستجرام".

وارتدت نادية فستان طويل متعدد الألوان يتميز بكشكشة من الأسفل.

وفقا لـ "janemott"، يساعد المكياج الهادئ على إبراز ملامح الوجه دون مبالغة، كما إنه يناسب الإطلالات الكلاسيكية والراقية والكاجوال.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت نادية مكياجا ناعما، حيث وضعت أحمر شفاه باللون الوردي.

واختارت نادية أن تترك خصلات شعرها الويفي منسدلا على كتفيها.

ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الأبيض يتماشى مع ألوان فستانها ونظارة شمسية باللون الأسود.

وزينت إطلالتها بإكسسورات بسيطة مكونة من سلسلة وأسورة وخاتم.