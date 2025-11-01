إعلان

"تيشرت وجيب قصير".. مايا دياب بإطلالة جريئة في أحدث ظهور

كتب : أسماء مرسي

03:09 م 01/11/2025
تألقت الفنانة مايا دياب، بإطلالة جريئة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الشخصي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ظهرت مايا مرتدية تيشرت باللون الأبيض، ونسقت معه جيب قصير من خامة الجلد باللون الأسود، مزينا بتطريزات لامعة.

واعتمدت مكياجا بدرجات الألوان الترابية، واختارت تسريحة الشعر المرفوعة لأعلى.

ونسقت مع إطلالتها حذاء وحقيبة، بالإضافة إلى قبعة رأس باللون الأسود

وزُينت إطلالتها بارتداء إكسسوارات بسيطة مكونة من أقراط طويلة، وخاتم.

وفقا لموقع "stiksen"، القبعة من أهم الإكسسوارات التي تضيف لمسة أناقة وجاذبية، كما أنها تناسب الملابس الكاجوال، وتساعد على تغيير شكل الإطلالة وتجعلها تبدو أكثر جاذبية وتميزا.

