بالأبيض والأسود.. يارا السكري تخطف الأنظار بأسلوب باريسي كلاسيكي

في عيد ميلاد بيلا حديد الـ29.. أجمل إطلالاتها ومعلومات قد لا تعرفها عنها

هنا شيحة تتألق في أحدث ظهور لها خلال تكريمها في مهرجان "جيلنا" للأفلام



في هذه الصورة، تظهر يارا السكري بإطلالة أنيقة وراقية مستوحاة من أسلوب "باريسي كلاسيكي" بلمسة عصرية.



ارتدت فستان قصير بتصميم هوندستوث (houndstooth) بالأبيض والأسود، ذو قصة مستقيمة تُبرز القوام، مع ياقة سوداء واسعة من الدانتيل، تضيف لمسة أنثوية ناعمة.



اختارت نظارات شمسية بيضاء بإطار عريض على طراز الخمسينات، تمنح الإطلالة طابعاً جريئاً.



وحقيبة يد صغيرة بلون وردي فاتح (baby pink) تضيف لمسة نعومة وتوازن للألوان الكلاسيكية.



ساعة يد بسيطة باللون الأسود، تكمل الإطلالة بدون مبالغة.



الأحذية: حذاء بكعب منخفض من نوع cap toe بلون بيج مع مقدمة سوداء كلاسيكي وأنيق جدًا.



تسريحة الشعر منسدل طبيعي، ومكياج ناعم يركز على أحمر الشفاه الوردي.