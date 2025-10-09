نرمين الفقي تتألق بإطلالة ناعمة بالأسود وتحمل قطتها بكل براءة
كتب : نرمين ضيف الله
04:18 م 09/10/2025
شاركت الفنانة نرمين الفقي جمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام بمجموعة من الصور الجديدة التي لاقت إعجاب متابعيها.
وظهرت نرمين بإطلالة أنيقة حيث ارتدت فستاناً أسود "كت" أظهر رشاقتها، واعتمدت مكياجاً هادئاً أبرز جمال ملامحها الطبيعية.
وخطفت الأنظار بلقطة عفوية وهي تحمل قطتها برقة وبراءة، ما أضفى على الصور لمسة من الدفء والنعومة.
وقد تفاعل الجمهور بشكل واسع مع الصور، مشيدين بجمالها الدائم وعفويتها المحببة.