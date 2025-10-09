إعلان

نرمين الفقي تتألق بإطلالة ناعمة بالأسود وتحمل قطتها بكل براءة

كتب : نرمين ضيف الله

04:18 م 09/10/2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    نرمين الفقي
  • عرض 5 صورة
    نرمين الفقي (7)
  • عرض 5 صورة
    نرمين الفقي (14)
  • عرض 5 صورة
    نرمين الفقي (8)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


شاركت الفنانة نرمين الفقي جمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام بمجموعة من الصور الجديدة التي لاقت إعجاب متابعيها.


وظهرت نرمين بإطلالة أنيقة حيث ارتدت فستاناً أسود "كت" أظهر رشاقتها، واعتمدت مكياجاً هادئاً أبرز جمال ملامحها الطبيعية.


وخطفت الأنظار بلقطة عفوية وهي تحمل قطتها برقة وبراءة، ما أضفى على الصور لمسة من الدفء والنعومة.


وقد تفاعل الجمهور بشكل واسع مع الصور، مشيدين بجمالها الدائم وعفويتها المحببة.




نرمين الفقي إطلالة ناعمة الأسود قطتها

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

النيابة العامة تكشف سبب إحالة مصور فيديو "فتاة المحور" للمحاكمة
بعد وقف الحرب.. "الصحة" ترفع درجة الاستعداد للتعامل مع مصابي غزة
بين الذهب والدولار.. أيهما الخيار الأفضل للاستثمار في ظل الأزمات العالمية؟
بالدموع والهتافات.. مشاهد من احتفالات أهالي غزة بعد اتفاق وقف الحرب (فيديو- صور)