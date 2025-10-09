نرمين الفقي تتألق بإطلالة ناعمة بالأسود وتحمل قطتها بكل براءة

في عيد ميلاد بيلا حديد الـ29.. أجمل إطلالاتها ومعلومات قد لا تعرفها عنها

هنا شيحة تتألق في أحدث ظهور لها خلال تكريمها في مهرجان "جيلنا" للأفلام



شاركت الفنانة نرمين الفقي جمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام بمجموعة من الصور الجديدة التي لاقت إعجاب متابعيها.



وظهرت نرمين بإطلالة أنيقة حيث ارتدت فستاناً أسود "كت" أظهر رشاقتها، واعتمدت مكياجاً هادئاً أبرز جمال ملامحها الطبيعية.



وخطفت الأنظار بلقطة عفوية وهي تحمل قطتها برقة وبراءة، ما أضفى على الصور لمسة من الدفء والنعومة.



وقد تفاعل الجمهور بشكل واسع مع الصور، مشيدين بجمالها الدائم وعفويتها المحببة.







